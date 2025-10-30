白昼、国宝級の歴史的宝飾品を盗み去るという、「怪盗ルパン」を彷彿とさせる窃盗グループも、捜査機関の目を完全にくらませることはできなかった。10月19日、フランス・パリのルーブル美術館で155億円相当の宝飾品が盗まれた事件で、26日までに実行犯とされる30代の容疑者2人がフランス当局に拘束された。うち1人はアルジェリアに出国しようとしていたとの情報もある。 【写真】窃盗団が盗んだ、ナポレオンのエメラルドと