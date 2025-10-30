絵本『パンどろぼう』ファン必見アイテムが続々と登場！クセになる「まずい！」顔のパンどろぼうがそのまま立体化した貯金箱が登場する。☆デザインがユニークで可愛い『パンどろぼう』アイテムをチェック！（写真11点）＞＞＞絵本『パンどろぼう』は柴田ケイコによる絵本シリーズで、2020年の発売以降、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている人気作。読み聞かせ絵本としても定番の一冊で、今ではぬいぐるみや雑貨、文具な