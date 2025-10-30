ＪＲ東海がリニア中央新幹線の総工事費の見通しを大幅に増加させたのは、物価高の影響に加え、安全のために必要なトンネルや設備の強度が一層求められることが明らかになってきたためだ。水資源など環境への影響を懸念する声がある「静岡工区」の着工が見通せない中で、巨額の資金調達が大きな課題として浮上してきた。（仁木翔大、中部支社栗原守）静岡未着工丹羽俊介社長は２９日、名古屋市で行った記者会見で「工事終盤ま