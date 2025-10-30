11月5日（水）よる10時〜第5話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。昨日10月29日（水）放送の第4話を、数々のドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏はどう見たか？第4話の場面写真と共に紹介！※第4話のネタバレを含みます本作は、誘拐事件をきっかけに、人質の結以（桜田ひより）と誘拐犯の大介（佐野勇斗）が、なぜか2人で逃避行