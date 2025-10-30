【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２９日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を０・２５％引き下げることを決めた。雇用悪化のリスクに対応するため、２会合続けて利下げを実施する。政府機関の一部閉鎖に伴い、雇用統計など重要な経済指標の多くが発表されない中での異例の政策決定となった。政策金利となるフェデラル・ファンド金利の誘導目標を年３・７５〜４・０