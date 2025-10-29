救援のバンダ、トライネンが痛打され致命的な一挙4失点【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6で敗れ、2勝2敗のタイとなった。先発のマウンドを託された大谷翔平投手は、6回まで2ラン1発による2失点に抑える“粘投”を見せた。しかし、7回無死二、三塁のピンチを招いて降板すると、救援投手が打たれ、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「ワンピース」制作方針を変更へ
- 2. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 3. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
- 4. 大丈夫かな…爆乳 俳優衝撃発言
- 5. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
- 6. 大谷翔平の「愛妻家ぶり」を証言
- 7. 高市氏を絶賛か 永作博美に反響
- 8. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
- 9. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 10. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
- 1. 前橋市で「怪文書」騒動か 告白
- 2. マック「紙ストロー撤廃」に困惑
- 3. 販売店に車が衝突 9台が絡む事故
- 4. 日テレが国分に恫喝まがいFAXか
- 5. 税滞納者のフィギュア 34万円に
- 6. なか卯 床に使用済み食器を放置
- 7. 緊急銃猟で駆除 なんで殺すんだ
- 8. トランプ氏との外交「120点だ」
- 9. 安倍氏銃撃「私のせいで失った」
- 10. 関西最強の寿司店ピンチ 客激減
- 1. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
- 2. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
- 3. 見たことない高市首相の振る舞い
- 4. 愛子さま「強制お見合い」の懸念
- 5. 陛下にポンポン「気安く触んな」
- 6. 男に媚びる 高市氏を揶揄し物議
- 7. 電車に遺骨忘れたら…悲しい末路
- 8. 高市首相 トランプ氏と2SHOT
- 9. なんだこれは 日本の和牛に絶句
- 10. 田原氏を厄介払い? TV局の裏側
- 1. 露の発射実験 米国側すでに通達
- 2. 中国・漬け物工場の衝撃の実態
- 3. 10年愛実らせる 韓国女優に反響
- 4. 妻が日本で急死 げっそり痩せる
- 5. 米軍「麻薬船」を攻撃し14人殺害
- 6. 鬱陵島旅行「ぼったくり料金」
- 7. 中国軍が「崛起」尋常でない分析
- 8. 韓国が日本との経済協力を提案
- 9. 米が露に追加制裁 影響が表面化
- 10. EUのEV推進策の「ヤバさ」を指摘
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 日産 新型エルグランドを初公開
- 3. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
- 4. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
- 5. アスクル 手作業で出荷を再開
- 6. 大阪万博の展示品はこのあと､どこへ行くのか？
- 7. 「コメ価格高騰」真犯人が判明か
- 8. セブン&アイとイオンで明暗か
- 9. 誰が対象?最大16万給付は本当か
- 10. 新型「ランクルFJ」に長蛇の列
- 1. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
- 2. マックの新フタ導入 最大の懸念
- 3. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
- 4. 貼るカイロがAmazonで衝撃価格に
- 5. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
- 6. 「失敗作」となったリズムマシン
- 7. X 11月10日までに「ご対応を」
- 8. Amazonで人気 万能空気入れ
- 9. Xboxのポータブルゲーム機が登場
- 10. AIに特化したノートPCを試用
- 1. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
- 2. VIVANT続編 キャスト変更に騒然
- 3. 「1番投手」大谷が またも新記録
- 4. 大谷1番打者は間違い 異例の提言
- 5. ポニテの大谷妻が話題「激カワ」
- 6. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
- 7. 北がサッカーで圧勝に「強すぎ」
- 8. オリ 宇田川らに育成契約打診へ
- 9. 大谷降板 前日の18回死闘が影響?
- 10. 大谷翔平 舞台裏の珍しいミス
- 1. 「ワンピース」制作方針を変更へ
- 2. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 3. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
- 4. 大丈夫かな…爆乳 俳優衝撃発言
- 5. 大谷翔平の「愛妻家ぶり」を証言
- 6. 高市氏を絶賛か 永作博美に反響
- 7. 「酒のツマミ」打ち切りも?
- 8. 窪田正孝「目元の異変」困惑の声
- 9. ザクロを食べた3時間後 死の恐怖
- 10. 「家賃払える」と渡邊渚焦りか
- 1. Dカップ認めず ブラ売り場で怒り
- 2. 17歳差で結婚 年の差ゆえの悩み
- 3. 日産 新エルグランド世界初公開
- 4. 夫公認 30歳女性セクシー女優に
- 5. 妊娠判明も...まさかの衝撃展開
- 6. 社内でコール&ダンス 動画大炎上
- 7. 森香澄 PEACH JOHN新作ブラ披露
- 8. 「食い尽くし系夫」を実母撃退
- 9. 便秘の原因 消化器内科医が解説
- 10. リンツの限定ドリンクが今年も