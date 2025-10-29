救援のバンダ、トライネンが痛打され致命的な一挙4失点【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6で敗れ、2勝2敗のタイとなった。先発のマウンドを託された大谷翔平投手は、6回まで2ラン1発による2失点に抑える“粘投”を見せた。しかし、7回無死二、三塁のピンチを招いて降板すると、救援投手が打たれ、