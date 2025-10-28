東京都が10月1日より、無痛分娩（ぶんべん）にかかる費用を最大10万円助成する制度を開始しました。「少子化対策の一環」としてスタートした同制度は、「素晴らしい」「とてもいい取り組み」「これは助かりますよね」「東京うらやましい…」など歓迎の声が多く上がる一方で、「無痛分娩のリスクへの正しい理解がより重要」との指摘も聞かれます。【実際の写真】「すごい……！」 これが体外に出てきた「胎盤」の見た目です（閲覧