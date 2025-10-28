ローソン」のスイーツブランド「Uchi Cafe」は、10月24日（金）から、秋の味覚を使った新作スイーツを、全国の店舗で販売している。「パンプキンシュー」、「紫いもとかぼちゃのタルト」、「パンプキンモンブラン」などがそろう中、今回クランクイン！トレンドは、ハロウィンにぴったりな商品に注目。不気味な雰囲気が漂うインパクト抜群な2品を実際に食べてみたのでレポートする。【写真】どんな味？「ローソンアイ・レアチ