ウガンダ・ナンサナ区へ向け消防署を出発するポンプ車＝２月１７日、葉山町堀内葉山町が２月にアフリカ東部ウガンダに寄贈した消防車両２台が今月末、ようやく現地入りする見通しとなった。財政難の同国政府が輸送費を調達できず一時は宙に浮いていたが、受け入れ自治体の首長が自費で肩代わりを決断。「地域の安全のために不可欠だ」と到着を待ちわびる。寄贈先は首都カンパラ市近郊のナンサナ区。マトブ・ジョセフ区長が２０