「大学の野球部の全ての活動が終了するまでは何も動きはない」ソフトバンクからドラフト1位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手のマネジメント会社が27日、報道陣の取材に対応した。取材窓口となっている株式会社ナイスガイ・パートナーズ代表取締役の木下博之氏は「スタンフォード大学の全ての活動、野球部の全ての活動が終了するまでは何も動きはないですし、本人もまずは目先の試合、練習、学業に取り組んでい