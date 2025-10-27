SNS全盛の現代、読書愛好家たち10人の有志によって誕生したイベントが「SNS推し本大賞」だ。何から何まで手作りの第1回大会、投票は無事に終わり、10月24日に大賞が発表された。中でも注目は、「ビジネス推し本賞部門大賞」に選ばれた『ぼくは今日も定時で帰る。仕事に疲れたあなたを癒す44の物語』（まひろ）である。多くの人はこの作品を知らないのではないだろうか。手作りの大賞の設立経緯や作品の選考理由について聞いた。