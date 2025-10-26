個人のパフォーマンスが注目されがちなスポーツクライミングで、男女混合の“団体戦”ならではのほっこり光景が視聴者の注目を集めた。【映像】男女で“助け合い”観戦キッズも「がんばれー」のほっこり光景世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。3日目の25日には『ボルダー』の決勝が行われた。ロープを使わずに、高さ4〜5メートルの壁に設定された課題