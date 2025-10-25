なるべく鳴かずに高い手を作る。これぞ“セレブ打ち”の真骨頂だ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月24日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が高打点の手を連発し、今期初トップを獲得。第1試合で本田朋広（連盟）がトップを取っており、チームは同日2連勝を達成した。【映像】黒沢の“瞬き厳禁”超高速一発ロンこの試合は東家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・