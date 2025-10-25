2025年11月、土着的なサーキュラーデザインの可能性を探求するイベント「Circular Design Week 2025」が京都・滋賀で開催される。掲げられたテーマ「風土から考えるインフラストラクチャリング」からは、どのような思索や実践が立ち現れてくるのだろうか？