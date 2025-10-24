10月31日（金）に全国ロードショーとなる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。映画の公開に先駆け、おうじの過去を描いた冒頭映像が公開された。＞＞＞冒頭映像のカットをすべてチェック！（写真6点）2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える ”大ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』