【映画『すみっコぐらし』】おうじの過去を描いた冒頭映像が公開！
10月31日（金）に全国ロードショーとなる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。映画の公開に先駆け、おうじの過去を描いた冒頭映像が公開された。
＞＞＞冒頭映像のカットをすべてチェック！（写真6点）
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える ”大ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』。
最新作は、シリーズ史上もっとも ”あげあげ” ！？ すみっコたちが空の王国で大冒険を繰り広げる！
このたび、アスミック・エース公式YouTubeにて、10／31より公開される第四弾の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』2分間の冒頭映像が公開された。
映像では、新キャラクター・「おうじ」の気になる過去が描かれている。雲の上の王国で積み木のお城を作っている「おうじ」。お父さんである「おうさま」が仕事に追われる姿を日々見ながら寂しい気持ちを我慢している。積み木のお城が完成しても、忙しそうな「おうさま」に気を遣って、「みて！」と言えないのだ。
新キャラクター解禁時に公開されたビジュアルと違った、ふわふわのたてがみはなく……そんなうつむきがちなおうじの後ろ姿は、今日も部屋に置かれたダイヤに映っている――。
そんななか、すみっコたちの住む町では、連日の雨模様。もうすぐやってくるすみの町商店街で開催される「すみの町おまつり」に向けて準備を進めるすみっコたちだが、空の様子は相変わらず……。
そんなすみっコたちの町に、おうじが落ちてきた！？
本編のストーリーへの期待、また新キャラクター・「おうじ」についてますます知りたくなる内容となっている。
おうじとおつきのコ、そしてすみっコたちは、無事に王国を救うことができるのか！？ すみっコたちが健気に頑張る姿と、優しく見守る井ノ原快彦、本上まなみのナレーションを、ぜひ劇場で楽しんでほしい。
（C）2025 日本すみっコぐらし協会映画部
