B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を、11月1日から実施します。【画像】「ポッピングシャワー」デザインのキティちゃんかわいい！コラボ商品を全部見る！「ハローミミィ」と「タイニーチャム」も登場同コラボは2024年に初めて実施。開始日で