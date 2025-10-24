¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡ÊGivenchy¡Ë¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¿¥Õ¥£¥ó¡¦¥É¡¦¥¸¥Ð¥ó¥·¥£»á¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À­¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ø¤µ¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë»æ¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬8·î¤Ë¥¸¥Ð¥ó¥·¥£²È¤¬½êÍ­¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥Á¥ë¥ÉÀ»Æ²¤Çµó¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£·ëº§¼°¤Ï8·î28Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢ËÜ¼°¤ª¤è