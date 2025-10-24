「ジャパンモビリティショー 2025」の会場で11月4日（火）、“2050年のモビリティ”を考えるトークイベント「WIRED Future Dialogue」を開催。人と都市、地方、物語の視点からモビリティの未来を多角的に探る3つのセッションを紹介しよう。