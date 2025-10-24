イーロン・マスクが、テスラのヒト型ロボット「Optimus」を巡り、自らが開発の主導権を握るべきだと投資家に訴えた。決算後の説明会で「強い影響力なしに安心して開発は進められない」と語り、経営支配への執念をのぞかせた。