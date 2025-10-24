女優の長澤まさみ（38）が23日、都内で主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣）の公開御礼舞台あいさつを行った。葛飾北斎の娘で愛弟子だったお栄（葛飾応為）の半生を、いびつな親子愛を軸に描く。「互いに尊敬し、認め合っていたからこそ成り立っていた親子関係。幸せは、まず身の回りから得られるものが多いと学んだ。私も家族のことを思い出しました」と笑顔で話した。この日は共演のKing＆Princeの郄橋海人（26