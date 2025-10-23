10月23日午前、鳴門市で普通乗用車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイの男性が死亡しました。事故があったのは、鳴門市撫養町木津の交差点です。警察によりますと、10月23日の午前10時半ごろ、交差点を右折しようとした普通乗用車と、反対車線を直進してきたオートバイが衝突しました。この事故で、オートバイを運転していた鳴門市撫養町の職業不詳の71歳の男性が、胸などを強く打ち、意識不明