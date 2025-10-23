「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手をサプライズで１位指名。同じく指名に踏み切ったＤｅＮＡと競合となったが、くじ引きの末にソフトバンクが交渉権を獲得した。場内が大きく沸いた。大役を終えた城島氏は「（王）会長のプレッシャーが半端なかった（笑）。大役を果たせて良かった。残りクジだから祈った」と笑顔