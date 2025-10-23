ブルボンが、人気のチョコレートビスケット「アルフォート」シリーズから新フレーバー「アルフォートバナナチョコ」を2025年10月28日(火)に期間限定で発売します。バナナのまろやかな甘さとココアビスケットの組み合わせが楽しめる、今だけの味わいです。 ブルボン チョコレートビスケット「アルフォートバナナチョコ」 ブルボンのロングセラー商品「アルフォート」に、期間限定でバナナチョコフレーバーが登場！