プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。くじで人生が変わるのも大きな特徴だが、過去にくじ運の悪さで1日に3度の「外れクジ」をひいたケースもある。1度目は2010年。オリックスの岡田彰布監督が、重複による抽選で1度目に早大・大石達也、2度目に東海大・伊志嶺翔大、3度目に履正社・山田哲人と当たりくじを引けなかった。大石の競合は覚悟していたが、「2巡目