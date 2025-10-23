栗は栗ご飯や甘露煮など、さまざまな食べ方が楽しめます。おいしい栗の見分け方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…！」これがおいしい「栗」を見分けるコツです！インスタグラムでは、栗について「炭水化物が多く、またビタミンCをでんぷんが守るため、加熱しても壊れにくいのが特徴です」「カリウムも豊富で、むくみ予防や血圧調