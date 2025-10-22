今シーズン初めて、国内の養鶏場で鳥インフルエンザの感染が確認されたことをうけ、県は10月22日に危機管理会議を開き、今後の対応を確認しました。（県・朝田将 政策監）「毎年発生時期が早期化していることを考えると、いつ本県にウィルスが侵入しても不思議でない状況にある」会議は北海道で22日、今シーズン初めてとなる、養鶏場での鳥インフルエンザが確認されたことをうけ開かれました。その中で、担当者から感