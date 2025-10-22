イオンファンタジーにて、「アイスみたいなねこ」のプライズゲーム用景品が、10月24日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開される。＞＞＞アイスみたいなねこぬいぐるみマスコットをチェック！（写真8点）『アイスみたいなねこ』は、イオンファンタジーが運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャ