【アイスみたいなねこ】ぬいぐるみマスコットがプライズに登場！ アパレル情報も！
イオンファンタジーにて、「アイスみたいなねこ」のプライズゲーム用景品が、10月24日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開される。
＞＞＞アイスみたいなねこ ぬいぐるみマスコットをチェック！（写真8点）
『アイスみたいなねこ』は、イオンファンタジーが運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラis」で発信するクリエイターから生まれたキャラクター。
模様、色がどこかアイスにそっくりな、コーンのような洋服を着たねこたち。
「キャラis」は、クリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォーム。オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポート。ライセンシーも募集する。
そんな「キャラis」から生まれた「アイスみたいなねこ」のプライズ「アイスみたいなねこ ぬいぐるみマスコット」が登場する。「バニラ」「いちごみるく」「ソーダ」の全3種類でボールチェーン付きのぬいぐるみマスコット。お好きなねこちゃんをゲットしてほしい。
また、イオンファンタジー公式LINEを友だち追加した方に、「アイスみたいなねこ」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」が配信される。
そして、「Amazon」にて「アイスみたいなねこ」やキャラis発のキャラクターたちのグッズが展開中。キャラisに登録のオリジナルキャラクターがアパレルやスマホケースになって続々登場しているので、こちらもチェックしてほしい。
（C）わみみ/キャラis
