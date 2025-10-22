ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決定米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ（WS）進出を決めた。24日（同25日）からドジャースと激突するが、ALCSでMVPを獲得したブラディミール・ゲレーロJr.内野手に震える日本人ファンが続出している。勝った方がドジャースが待つワ