「CASETiFY（ケースティファイ）」は世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とのコラボレーションによる新コレクション「Miffy x CASETiFY」を発表。2025年10月23日（木）日本時間17時に発売される。＞＞＞「Miffy x CASETiFY」コレクションをチェック！（写真8点）1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプ