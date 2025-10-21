来年の大河ドラマの主人公は豊臣秀長だ。兄・秀吉のもとで、弟はどんな役割を担ったのか。歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）より紹介する――。（第2回）徳川家康像（画像＝M-sho-gun／PD-Japan／Wikimedia Commons）■豊臣秀吉政権下における秀長の重要な役割戦国時代における「取次」とは、主君と家臣、あるいは他大名・朝廷とのあいだを仲介する役割だ。秀吉も織田家の家臣時代は、