松茂町の小学生が10月21日に徳島板野警察署を訪れ、警察犬の訓練などを見学しました。社会科見学の一環として徳島板野警察署を訪れたのは、松茂町の喜来小学校の3年生約40人です。子どもたちは最初に、警察官の仕事内容や不審者から身を守るための方法などを学びました。（児童）「たすけてー！」そのあとは、県警の嘱託警察犬シェパードのボス号が登場。においを手掛かりに対象者を探し出す訓練も披露され、その賢さ