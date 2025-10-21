現在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）では、毎年大人気のイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が開催中。その圧倒的な世界観と本格的な怖さで、今年も話題を集めています。そんなUSJに、KATEと共創したアトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」が登場し、アトラクションに登場する“感情を司る4人の魔女”をテーマに、KATEの人気シリーズ「リップモンスター」から限定色4種が発売されました