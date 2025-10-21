Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月21日は、Anker（アンカー）の極薄モバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」がお得に登場しています。2025年7月に販売開始した新作アイテムの新色バージョンをお見逃しなく！■この記事で紹介し