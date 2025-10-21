ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 伊東市の田久保市長はボーナスのため辞職せずか 12月1日まで在職なら… 田久保眞紀 静岡県 弁護士JPニュース 伊東市の田久保市長はボーナスのため辞職せずか 12月1日まで在職なら満額 2025年10月21日 10時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 市長経験者の清水聖士氏が、伊東市の田久保眞紀市長の今後を予想した この期に及んで辞職しないのは、1日分でも多く報酬を得たいからではと指摘 「12月のボーナスは12月1日に在職していれば満額もらえます」とも述べた 記事を読む おすすめ記事 信頼失墜｢会員100万人減｣､PTA全国組織の迷走 2025年10月17日 5時0分 川崎市長選に出馬の宮部龍彦氏に、市民ら「差別主義者」と落選運動 2025年10月12日 23時0分 高市早苗氏「自民党の総裁にはなったけど総理にはなれないかもしれない女、と言われている“かわいそうな”高市早苗です」講演会で語った心境とは？ 2025年10月14日 20時27分 高市総裁「ワークライフバランス捨てます」発言に佐々木俊尚氏「会社員にどこまでセルフコントロール権を与えられるかの社会づくりが課題」 2025年10月15日 9時25分