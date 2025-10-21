ジョークを飛ばしつつも大谷を絶賛ドジャースの大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで打者として3本塁打、投手として10奪三振という大活躍を見せたことに対し、米国のドナルド・トランプ大統領が20日（日本時間21日）、ホワイトハウスで「最も素晴らしい投手の1人であり、最も素晴らしい打者の1人」と絶賛した。トランプ大統領は米大学野球の優勝チームの表敬訪問を受けた際、大谷の話題を切り出した。「私は