「男性は女性に頼られることが好き」という話はよく耳にするもの。そんな男性のツボを刺激するためにも、「悩み相談」が上手な女性になっておきたいところです。絶妙な内容の相談を持ちかければ、いつのまにか男性が好意を寄せてくれるかもしれません。そこで今回は、「思わず恋しそうになる女の子からの相談８パターン」をご紹介いたします。【１】女の子が落ち込みながら話す恋愛相談恋愛相談をしてきた女の子のことを好きになっ