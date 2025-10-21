ファミリーレストランチェーン「ココス（COCO’S）」が10月16日に開始した人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボメニューの売り切れが続出している。公式ホームページの販売状況には、販売から5日たった20日時点で、全国ほとんどの店舗で「×」印の品切れ状態に。SNS上では「田舎でも全部売り切れ。めっちゃ人気…」「第1弾は諦めた」との声が上がる一方、フリーマーケットサイト「メルカリ」ではコラボグッズの転売が相次いでい