交流サイト（SNS）で知り合った15歳の少女に、3歳の妹のみだらな姿を撮影させ送らせたなどとして、愛知県警は20日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）や児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで、東京都台東区の無職片岡龍哉容疑者（30）を逮捕した。県警によると、黙秘している。逮捕容疑は5月3日、SNSで15歳の少女に3歳の妹のみだらな姿を撮影して送るよう要求し、応じなければ少女のみだらな画像を公開すると脅して撮