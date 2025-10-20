2026年1月1日（木・元日）より全国ロードショーとなる、「マクロス」シリーズ河森正治、初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』。「2025 シッチェス・カタロニア国際映画祭アニメーション部門」に正式出品されていた本作の公式上映にて、本作を制作した河森正治監督が登壇し、作品に込めた思いを語った。＞＞＞シッチェス・カタロニア国際映画祭の様子をチェック！（写真3点）本作は、「マクロス」「アクエリオン