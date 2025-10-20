入れ墨だらけの若者や外国人たちがハダカで大騒ぎ。サウナから水風呂に飛び込み、嬌声を上げる。大音量で音楽をかけながら、深夜までバーベキューに花火。酔っぱらった挙句、ゴミも炭も犬の糞もそこらに捨て、川で立ち小便まで。ここは治安悪めのキャンプ場……ではなく。閑静な佇まいで知られる日本有数の高級別荘地・軽井沢。こうした光景が今、この地で急増しているのだという。【大川晶／ルポライター】＊＊＊【写真】従