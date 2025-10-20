秋田県湯沢市で、クマの人身被害が相次いでいます。クマが現在も居座っているということで湯沢市や警察、地元の猟友会が対応に当たっています。警察などによりますと20日午前5時すぎ、湯沢市清水町で60代の男性が背後からクマに襲われ倒れた際に指などにけがをしました。着ていた服にはツメの跡が残っているということです。また午前5時40分ごろには、湯沢市表町で40代から50代とみられる男性が背後からクマに襲われて背中にけがを