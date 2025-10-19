全国各地で、ご当地料理を取り入れた給食を提供しているのを知っていますか？ 広島県福山市では「うずみ」という伝統料理が給食に登場するようです。名前だけでは、どんな料理なのか想像もつきませんよね。一体どんな料理なのでしょうか。ごはんの下に具を“うずめる”「うずみ」は、福山市を中心に秋の収穫を祝うごちそうとして食べられてきた郷土料理です。だしで煮たエビやタイ、サトイモなどの具材を椀（わん）に盛り、汁を