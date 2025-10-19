ドイツ1部のブレーメンでプレーする日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GKの長田澪ことミオ・バックハウス。21歳の長田は、日本人の母とドイツ人の父のもとにドイツで生まれたが、幼少期を日本で過ごした。25歳の菅原は、今季チームに加わったばかりながら、長田とはすっかり仲良しだ。そんな2人がクラブ公式のYouTubeチャンネルに出演。珍しい私服姿を披露しつつ、様々な話題について語り合っていた。長田「由勢はすっかりここに