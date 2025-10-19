18日午後、萩市の国道で軽乗用車同士の正面衝突事故があり2人が死亡しました。警察では、死亡した側の軽乗用車逆走していた可能性もあるとみて詳しく調べています。萩警察署によりますと18日午後1時40分頃萩市川島の国道262号で軽乗用車同士の正面衝突事故がありました。この事故で、それぞれの車に乗っていたあわせて3人が病院に搬送されましたがこのうち片方の軽乗用車に乗っていた近くに住む無職の74歳の男性と助手席に乗ってい