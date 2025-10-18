日本代表で2試合連続ゴールを決めた上田綺世。10日のパラグアイ戦では終了間際に出場すると劇的同点ゴールを叩き込み、14日のブラジル戦では値千金の決勝ゴールで歴史的初勝利に大きく貢献した。27歳になった頼れるエースFWは、今シーズン絶好調。所属するオランダの名門フェイエノールトでは、リーグ開幕8試合で8ゴールを叩き出し、無敗で首位を走るチームを牽引している。『Voetbal International』によれば、ロビン・ファンペル