サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の新シリーズがやってくる。新たな「着物シリーズ」の新作ぬいぐるみなどのグッズ情報や、公式Xキャンペーン情報をお届け！☆可愛い新シリーズ「着物」のイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞2025年11月7日（金）、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「着物シリーズ」より、ぬいぐるみが新登場！また、発売を記念し、かわいい着物姿のリラックマたちのぬいぐるみをゲ