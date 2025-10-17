【リラックマ】11月登場新シリーズ「着物」和風な新グッズを先見せ♪
サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の新シリーズがやってくる。新たな「着物シリーズ」の新作ぬいぐるみなどのグッズ情報や、公式Xキャンペーン情報をお届け！
☆可愛い新シリーズ「着物」のイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞
2025年11月7日（金）、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「着物シリーズ」より、ぬいぐるみが新登場！
また、発売を記念し、かわいい着物姿のリラックマたちのぬいぐるみをゲットできるXでのフォロー＆リツイートキャンペーンが実施される。
「着物シリーズ」は、着物を着た姿がかわいい新シリーズ。
和モチーフになりきったユニークなぶらさげぬいぐるみなど、最新グッズの情報をチェックしていこう。
バッグなどの持ち物やいろいろなところに付けられる「ぶらさげぬいぐるみ」は、全4種類。
たいやきの着ぐるみ姿のリラックマ、富士山モチーフのコリラックマ、キイロイトリは招き猫、チャイロイコグマはししまい姿と和テイストの個性的を発揮。どの子も可愛すぎ！
着物姿のリラックマとコリラックマの「ぶらさげぬいぐるみ」（全2種）は、着物の柄や飾りなど細かい部分にこだわられているのがポイントです♪
そして「あつめてぬいぐるみ」はリラックマ、コリラックマのほか、振袖姿のキイロイトリやチャイロイコグマがラインナップ。
それぞれの細かいところまでこだわり抜かれた愛らしい着物姿を楽しもう。
そして新シリーズ発売を記念して、リラックマごゆるりサイト公式Xをフォロー、対象のポストをリポストすると、「あつめてぬいぐるみ」が抽選で4名様に当たるキャンペーンを開催。
もうすでにフォローしてくださっている方は、対象のポストをリポストするだけで応募が完了となるので、どしどしご参加ください！
応募期間は2025年10月14日（火）〜10月27日（月）まで。
ご当選者の方には10月下旬頃にXのダイレクトメッセージにて連絡されており、賞品の発送は2025年11月頃を予定。指定の期日までにご返信いただけない場合は賞品を発送できない場合があるので注意してね。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
