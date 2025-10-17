2025年8月に板野町で発生した山火事などを踏まえ、県は11月から、独自の「林野火災警戒アラート」の運用を始めます。（後藤田 知事）「林野火災はですね、ひとたび延焼すれば広がりによって、県民の生命・財産に多大な影響を与えます」これは10月17日の定例会見で、後藤田知事が明らかにしました。2025年8月に板野町で発生した山火事は、鎮火まで11日間を要し、3.1ヘクタールが焼けました。出火の原因は落雷とみられて